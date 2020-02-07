النشرة: جرحى نتيجة حادث سير على طريق عدشيت - شوكين في الجنوب

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في النبطية أنّ "​حادث سير​ وقع على طريق عام عدشيت - ​شوكين​ في ​الجنوب​، ما أدّى سقوط جرحى، وعلى الفور حضرت سيارات الإسعاف وعملت على نقلهم إلى المستشفى".

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