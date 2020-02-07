زارت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​، قائد الجيش ال​لبنان​ي العماد ​جوزاف عون​ في مكتبه في اليرزة، حيث بحثت معه بالتحديات الأمنية في البلاد، وأوضاع ​المؤسسة العسكرية​ وحاجاتها المختلفة، وإجراءات الجيش لضبط الأمن والاستقرار في ظلّ التحركات المطلبيّة الّتي يشهدها لبنان، بالإضافة إلى المهمّات الّتي تنفّذها الوحدات المنتشرة على طول الحدود وفي الداخل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الدفاع بحثت مع قائد الجيش بالتحديات الأمنية وإجراءات الجيش لضبط الأمن والاستقرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.