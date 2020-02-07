واكيم: كل العالم يوصي لبنان بوقف الهدر بالكهرباء إلا باسيل الذي يفرض على الحكومة المضي بخطته

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، على أنّ "كل العالم، الدول، الموفدين، المنظمات، الصناديق، ​المصارف​... عدا الجهات المحليّة توصي ​لبنان​ بوضع حدّ للهدر في ملف الكهرباء، إلّا رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ​جبران باسيل​ يصرّ مدعومًا من رئيس الجمهورية، ويفرض على ​الحكومة​ المضي في خطّته وطريقة تنفيذها الباهرة".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "لم يقتنع معه إلّا العونيّون ومستشارو شركة "Needs"، مركّزًا على أنّ "البلد خرب وبعدنا هنا".