شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم، على أنّ "كل العالم، الدول، الموفدين، المنظمات، الصناديق، المصارف... عدا الجهات المحليّة توصي لبنان بوضع حدّ للهدر في ملف الكهرباء، إلّا رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يصرّ مدعومًا من رئيس الجمهورية، ويفرض على الحكومة المضي في خطّته وطريقة تنفيذها الباهرة".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "لم يقتنع معه إلّا العونيّون ومستشارو شركة "Needs"، مركّزًا على أنّ "البلد خرب وبعدنا هنا".
كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: كل العالم يوصي لبنان بوقف الهدر بالكهرباء إلا باسيل الذي يفرض على الحكومة المضي بخطته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.