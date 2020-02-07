وهاب: لا خيار في مواجهة صفقة القرن إلا المقاومة والتحرير

أكد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب أن "لا خيار في مواجهة صفقة القرن إلا المقاومة والتحرير"، معتبراً أن "أي هدنة هي تمهيد للمساومة".
وخلال لقاء في فندق راماد بلازا ـ بيروت رفضاً لصفقة القرن، سأل: "لا أعرف كيف لا تبدأ الإنتفاضة الشاملة داخل فلسطين بعد الإعلان عن الصفقة"، مشيراً إلى أن "الخارج باعكم منذ زمن".
وشدد وهاب على أنه جندي في جيش فلسطين وحلمه أن يصلي في القدس ويزور كنيسة المهد، معتبراً أن الأمة نائمة ولا حق دون بندقية، لافتاً إلى أنه "عندما تركنا البنقدية تكالب علينا القريب والبعيد"، مؤكداً أن فلسطين هي كل القضية.
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