علي: سوريا تستكمل حلقات انتصارها على الإرهاب وستواجه أعداءها بثبات وقدرة

نوّه السفير السوري في ​لبنان​ ​علي عبد الكريم علي​، خلال لقاء أحزاب وقوى وشخصيّات وطنية وقومية في سفارة ​سوريا​، تحت عنوان دعم سوريا ورفض "​صفقة القرن​"، بأنّ "هذه المبادرة تجاه سوريا الّتي تواجه ​الإرهاب​ الّذي يتهدّد الجميع". ولفت إلى "اقتران مواجهة "صفقة القرن" ودعم سوريا للنهوض بكلّ قضايا الأمة في مواجهة الإرهابين الصهيوني والتكفيري اللذين كلاهما وجه للآخر". وركّز على أنّ "سوريا بقيت على الدوام ترى في ​القضية الفلسطينية​ محورًا لنضالها وصمودها وبنائها الوطني"، مشيرًا إلى أنّ "سوريا تستكمل حلقات انتصارها على الإرهاب في إدلب وأرياف حلب وتواجه كلّ أعدائها بثبات وقدرة".

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