أعلنت منظمة الصحة العالمية "أننا نواجه31 ألف إصابة مؤكّدة بفيروس "كورونا" في الصين"، مشيرة الى "أنها تواجهنقصاً في معدات الوقاية لمواجهة الفيروس،بسبب ارتفاع الطلب"،محذّرةً من "مخاطر ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا".
ولفتت الى "أننا أرسلنا 250 ألف اختبار لتشخيص الاصابات بفيروس الكورونا"، ذاكرة أن "هناك معلومات مغلوطة تبث عمدا عن الفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية: 31 ألف إصابة مؤكدة بكورونا ونواجه نقصا بمعدات الوقاية لمواجهة الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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