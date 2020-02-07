الصحة العالمية: 31 ألف إصابة مؤكدة بكورونا ونواجه نقصا بمعدات الوقاية لمواجهة الفيروس

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ "أننا نواجه31 ألف إصابة مؤكّدة بفيروس "كورونا" في ​الصين​"، مشيرة الى "أنها تواجهنقصاً في معدات الوقاية لمواجهة الفيروس،بسبب ارتفاع الطلب"،محذّرةً من "مخاطر ازدياد حالات الإصابة ب​فيروس كورونا​".

ولفتت الى "أننا أرسلنا 250 ألف اختبار لتشخيص الاصابات بفيروس الكورونا"، ذاكرة أن "هناك معلومات مغلوطة تبث عمدا عن الفيروس".