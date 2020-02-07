وزارة الصحة السعودية تعزل هنديتين احترازيا بعد زيارتهما للصين

أوضحت ​وزارة الصحة السعودية​، أن "الشقيقتين ​الهند​يتين اللتين قدمتا إلى السعودية من ​الصين​، موجودتان حاليا تحت الملاحظة والعزل احترازيا، بسبب الاشتباه باصابتهم بفيروس "الكورونا"، وأن حالتهما لا تستدعي القلق".

وأشارت الوزارة الى أن "الشقيقتين غادرتا الصين في 12 كانون الثاني إلى الهند، ومكثتا هناك ما يقارب 21 يوما وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس، ولا توجد عليهما أي علامات مرضية، ولم تكونا في مدينة ووهان أثناء وجودهما في الصين"، لافتة إلى أنه "تم تسجيل دخولهما للمملكة بتاريخ 3 شباط".

وأكدت أن "دخولهما إلى السعودية بعد مكوثهما خارج الصين لأكثر من 15 يوما تم بصورة نظامية، إذ يمنع من كان في الصين خلال 15 يوما ماضية من دخول السعودية، وقد توجه فريق العزل الوبائي إلى منزل الأسرة فورا، وأخذ عينات للفحص المخبري، وجار العمل عليها". وطمأنت الوزارة بأن "حالة الهنديتين لا تستدعي القلق، إذ انتهت فترة حضانة الفيروس قبل دخولهما البلاد، وليست هناك أي علامات مرضيّة، ورغم ذلك فقد تم عمل الاحتياطات اللازمة".