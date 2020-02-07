شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى عبر إنستجرام: تفقدت اليوم جانبا من التطوير في عزبة الهجانة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، على تفقده جانب من أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة والمحاور الممتدة من مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وحدائق القبة.

وقال الرئيس السيسى: "تفقدت اليوم جانبا من أعمال التطوير بمنطقة عزبة الهجانة والمحاور الممتدة من مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وحدائق القبة وعدد من المناطق المجاورة التي يجري تطويرها حاليا وأتابعها بنفسي. وأسعدني رؤية سير العمل وإتمامه وفقا لأعلى المعايير العالمية بأياد مصرية مخلصة".



الرئيس السيسى



الرئيس السيسي



الرئيس السيسى



الرئيس السيسى



الرئيس السيسى

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الرئيس السيسى



الرئيس السيسى

والتقى الرئيس بالعاملين والمهندسين بالمواقع فضلا عن بعض المواطنين الذين تواجدوا بتلك المناطق.

وأمر الرئيس باستقطاع مساحة من أحد الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة، كما وجه الرئيس بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة للتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية.

وقوبل الرئيس السيسى بالترحاب الشديد من أهالي المنطقة، وأثناء مروره تصادف تواجد إحدي المواطنات من الباعة الجائلين، حيث أمر الرئيس بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها وكذا أمر بعلاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.