شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي تأكيدا لجهود الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن فوز مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة (2020 - 2022) في الانتخابات التي عقدت في أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، يؤكد أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدولة المصرية بذلت جهودا مضنية في الملف الأفريقيى خلال السنوات الأخيرة، واتضح ذلك جليا في العلاقات المصرية الأفريقية، على صعيد كافة دول القارة السمراء، ولم تدخر جهدا في دعم كافة الملفات بالقارة، لافتا إلى أن مصر كانت تقدمت في انتخابات عضوية المقعد الشاغر بمجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد عن منطقة الشمال.
وأشار عابد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حشد كل طاقته كي يستثمر لقاءاته مع زعماء القارة والعالم من أجل أن يُصبح صوت أفريقيا مسموعا، فكرر دعوته للدول والكيانات الاقتصادية الكبرى أن تلتزم بمسئولياتها، وفق شراكات عادلة تضمن الخير للجميع، وفي الوقت ذاته مضى على درب إنهاء النزاعات ومكافحة الإرهاب، باعتبارهما من أكبر المعوقات في طريق التنمية.
واستطرد عابد، أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية تعد علامة فارقة فى تاريخ القارة، وذلك من خلال استغلال إمكانات القارة الأفريقية وسوقها الواعد، وإزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دولها، كما حققت مصر العديد من النتائج المبهرة على المستوى الإقليمي والدولي، الأمر الذي كان محل إشادة من الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي وكبار مسئولي هيكله الإداري.
وقد فازت مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020: 2022، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم في أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقى، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ في تدوينة له عبر "تويتر" الجمعة، إن مصر تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.
كانت المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى السفيرة نميرة نجم، قد أكدت أن مقاعد مجلس الأمن والسلم الإفريقي العشر ستشهد صراعا انتخابيا بين تسع دول إفريقية تمثل أربع مناطق جغرافية، بعد أن حسمت مصر الفوز المرتقب بمقعد مبكر في المجلس بالتزكية؛ نظرا لأنها المرشح الوحيد عن المنطقة الخمسة لشمال إفريقيا، بينما يدور التنافس بين باقي المناطق الجغرافية الأربعة وهي منطقة شرق إفريقيا ويتنافس فيها السودان وإثيوبيا وجيبوتي والصومال، ومن منطقة غرب إفريقيا غانا والسنغال وبنين، ومن منطقة وسط إفريقيا الكاميرون وتشاد، ومن منطقة جنوب إفريقيا مالاوي وموزمبيق.
كانت هذه تفاصيل خبر علاء عابد: فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي تأكيدا لجهود الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.