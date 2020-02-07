دوري أبطال إفريقيا.. تاريخ المواجهات بين الرجاء ومازيمبي

وليد لباب – صحافي متدرب
أوقعت قرعة ربع نهاية عصبة الأبطال الأفريقية، فريق الرجاء البيضاوي في مواجهة العملاق الكونغولي مازيمبي، ويرتقب أن تجرى مقابلة الذهاب يوم 28 فبراير بالدار البيضاء، على أن تجرى مقابلة الإياب بلوبومباتشي يوم 6 مارس.
الفريقان تقابلا أربع مرات و كانت النتائج على الشكل التالي:
نسخة 2001 دور ما قبل المجموعات : الرجاء 2-1مازيمبي مازيمبي2-0الرجاء
نسخة 2002 دور المجموعات الرجاء1-0 مازيمبي مازيمبي2-0الرجاء
ويراهن ممثل كرة القدم الوطني إلى جانب الوداد في أمجد الكؤوس القارية، على مواصلة مشوار العصبة، من خلال تجاوز عقبة فريق مازيمبي الكونغولي العريق.
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