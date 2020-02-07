البيضاويون لن يتخلصوا نهائيا من تركة “مدينة بيس” بسبب مشاكل إدارية!

يبدو أنه على البيضاويين أن يبتهلوا إلى الله لحل مشاكل إدارية، تحول دون دخول 400 حافلة مستعملة حيز الخدمة، والتخلص نهائيا، من تركة حافلات “مدينة بيس”، التي تهدد سلامتهم.

وقال مهدي صفوان، مدير شركة “ألزا”، في حديثه مع “اليوم 24″، اليوم الجمعة، على هامش انعقاد دورة فبراير لمؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، في مقر ولاية جهة الدارالبيضاء، إنه “كان من المفروض أن تدخل 400 حافلة مستعملة شوارع العاصمة الاقتصادية، حيز الخدمة، إلا أن مشاكل إدارية حالت دون ذلك”.

وعن المشاكل الإدارية، التي ذكرها، رفض مدير شركة “ألزا” تسميتها، أو تحديد الجهات، التي تقف وراءها، مشيرا إلى أنه توجد، حاليا، 200 حافلة مستعملة في ميناء الدارالبيضاء.

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وعبر المدير العام لشركة “ألزا المغرب”، ألبيرتو بيريز، اليوم، في دورة فبراير لمؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء”، عن استيائه من أسطول الحافلات، التي تجوب شوارع الدار البيضاء، مبرزا أن الأسطول المذكور لا يمثل مستوى الخدمات التي تقدمها شركة “ألزا”.

وأكد ألبيرتو أن الهاجس الوحيد لشركة ألزا، في المرحلة الحالية، هو تأمين خدمة النقل باستغلال شبكة مكونة من 46 خطا بالأسطول المأخوذ من “مدينة بيس”، والمشغل منه 280 حافلة، وذلك إلى حدود نهاية فبراير الجاري.

وأضاف المصدر ذاته أنه، في المرحلة الانتقالية، التي ستمتد إلى غاية شهر دجنبر 2020، سيتم تقديم الخدمة باستغلال أسطول مستعمل، يتكون من 400 حافلة.