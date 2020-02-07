المنتخب النسوي يدخل معسكرا إعداديا تحضيرا لبطولة شمال إفريقيا بتونس

يشارك المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية، في الفترة المتراوحة ما بين 12 و23 فبراير الجاري في بطولة شمال إفريقيا التي ستحتضنها تونس.

وبهدف التحضير لهذا الإستحقاق القاري، ستدخل النخبة الوطنية ما بين 9 و12 فبراير الجاري تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة شمال إفريقيا مشاركة منتخبات المغرب، تونس والجزائر، إلى جانب منتخبين من خارج المنطقة، هما تنزانيا وموريتانيا، وذلك بعد اعتذار الاتحادين المصري والليبي عن المشاركة في البطولة.