شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الرئاسة المكسيكية في «اليانصيب» لدعم المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الجمعة أنه سيعرض الطائرة الفاخرة التي كان يسافر على متنها سلفه للبيع عن طريق اليانصيب في مسعى لجمع أموال للمستشفيات الحكومية.

وقال الرئيس إن أي شخص مهتم بالطائرة سيتمكن من شراء بطاقات اليانصيب بسعر 500 بيزو (27 دولارا) للتذكرة، في محاولة لجمع نحو ثلاثة مليارات بيزو أو نحو 160 مليون دولار.

ولطالما انتقد لوبيز أوبرادور طائرة الرئاسة التي تبلغ قيمتها نحو 130 مليون دولار باعتبارها رمزا للإسراف الشديد من جانب الحكومة، ويصر على السفر في أنحاء المكسيك باستخدام الرحلات التجارية، وكثيرا ما يفاجئ الركاب بذلك.