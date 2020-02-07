شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. مغادرة 25 شخصًا مشتبهاً في إصابتهم بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية ، اليوم، خروج 25 شخصًا من المحجور عليهم في مستشفى الأمراض الوبائية، بعد إجراء فحوصات مخبرية وعدم ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان ، أن الكوادر الطبية المتخصصة أجرت 76 فحصًا مخبريًا (مسحات أنفية بلعومية) لعدد من المقيمين في المستشفى، والتأكد من عدم ثبوت أي إصابة بالمرض، علما أن الفحص يجرى بعد 5 ايام من دخول الشخص غرف الحجر الصحي.

واضافت أن 90 شخصًا غادر مستشفى الأمراض الوبائية لغاية اللحظة، وعلى فترات مختلفة بعد قضاء المدة المقررة في الحجر الصحي، مشددة على أن جميع الحالات التي وضعت في مستشفى العزل غير مصابة، وقد وضعت تحت المراقبة الصحية لإجراءات احترازية والاطمئنان على سلامتهم من أي أعراض قد تظهر عليهم.