شكرا لقرائتكم خبر عن «الأونروا» : سنوفر الأموال اللازمة لمساعدة اللاجئين في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في لبنان، أنها ستبذل جهودًا واسعة من أجل توفير الأموال اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات للاجئين الفلسطينيين في سوريا وللنازحين منهم إلى دول الجوار بسبب الصراع المتفجر في البلاد منذ العام 2011 م.

ونوهت "الأونروا" في بيان اليوم، إلى أن 80 % من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا يعتمدون على المساعدات النقدية، و 100 % بحاجة للمساعدة في مواجهة فصل الشتاء، فيما حددت الوكالة 126 ألف لاجئ فلسطيني على أنهم ضعفاء للغاية.

بدوره أكد المدير العام لوكالة (الأونروا) في لبنان كلاوديو كوردوني، أن الوكالة ستوفر الأموال المطلوبة لتغطية نداء سوريا مساعدة حيوية لحوالي 438 ألف لاجئ فلسطيني متضررين من الصراع داخل سوريا، وأكثر من 28 ألف شخص نزحوا إلى لبنان و 17 ألف نازح إلى الأردن، ولفت كوردوني في بيان صحفي اليوم، أن اللاجئين الفلسطينيين في سوريا والنازحين منهم إلى الدول المجاورة يواجهون احتياجات إنسانية واحتياجات كبيرة للمساعدة والحماية والإغاثة.

يشار أن نداء ميزانية الوكالة (الأونروا) لعام 2020 م يبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي كحد أدنى لتمويل الخدمات والمساعدة الأساسية للوكالة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمشاريع ذات الأولوية، لـ 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في جميع أنحاء "الشرق الأوسط" لعام 2020 م .