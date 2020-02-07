شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتعهد بالتحقيق في وفاة «طبيب كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت "مفوضية الرقابة الوطنية"، أكبر هيئة صينية لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة أنها سترسل محققين إلى مدينة ووهان بوسط البلاد، بؤرة انتشار المرض الفيروسي، للنظر في الملابسات المتعلقة بوفاة الطبيب لي وين ليانج.
وتوفي لي 34/ عاما/ طبيب العيون بأحد مستشفيات ووهان، في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة بعد إصابته بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا، وفقا لما أعلنته المستشفى التي يعمل بها.
وتسببت قصة لي في انطلاق موجة من الدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان يكافح المرض الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 600 شخص وأصاب عشرات الآلاف.
وكان لي قد أبلغ وسائل الإعلام الحكومية بتعرضه للتأنيب من إدارة المستشفيات والمسؤولين في الحزب (الشيوعي) بعد أن نبه زملاءه إلى مجموعة من الأعراض المرضية المرتبطة بسوق للحيوانات في مدينة ووهان.
واعتقد لي فى البداية أن المرض كان سلالة جديد من متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد /سارس/، وهو مرض تسبب فى وفاة المئات فى جميع أنحاء الصين خلال عامي 2002 و.2003
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