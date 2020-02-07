شكرا لقرائتكم خبر عن حظر مظاهرة لـ «السترات الصفراء» بباريس غداً والان نبدء بالتفاصيل

حظرت شرطة باريس اليوم الجمعة، مظاهرة يعتزم محتجو "السترات الصفراء" تنظيمها في وسط العاصمة الفرنسية غدا السبت.

وقالت الشرطة في بيان إن المظاهرة المزمع تنظيمها غدا السبت يمكن أن تتسبب في اضطراب في الشوارع في الوقت الذي يعتزم فيه المحتجون المشاركة في مسيرة بالقرب من مؤسسات عامة ومناطق سياحة وتسوق.

ومنذ بدء احتجاجات حركة "السترات الصفراء" في نوفمبر عام 2018 تحول كثير من المظاهرات إلى عنف واشتباكات مع الشرطة.