المرور: سنبدأ غداً بتسيير دوريات لضبط المخالفات على الطريق السريع من البصرة وحتى الأنبار

أعلنت مديرية المرور العامة، الجمعة، أنها ستبدأ غداً بتسيير دوريات لضبط المخالفات على الطريق السريع من البصرة وحتى الأنبار.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "ستبدأ اعتباراً من يوم غد بتسيير دوريات مرور على طريق المرور السريع من محافظة البصرة ولغاية نهايته في محافظة الأنبار".
وأضافت المديرية، أن ذلك يأتي من أجل "مراقبة الطريق وضبط المخالفات وخاصة مركبات الحمل التي تسير على المسار الأيسر من الطريق والسرعة".
وأضافت المديرية، أن ذلك يأتي من أجل "مراقبة الطريق وضبط المخالفات وخاصة مركبات الحمل التي تسير على المسار الأيسر من الطريق والسرعة".
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