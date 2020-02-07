بسبب انعدام الخبز..متظاهرون يغلقون طرقاً رئيسية شمالي الخرطوم

أفادت وسائل إعلام، الجمعة، بانطلاق مظاهرات شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، فيما أقدموا على إغلاق بعض الطرق الرئيسية.
وذكرت "روسيا اليوم"، أن "مظاهرات انطلقت، اليوم، في مدينة عطيره شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب انعدام الخبز".
يذكر أن مدينة عطبره شهدت انطلاق شرارة الثورة في كانون الأول، 2018 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.
وأضافت ان "المتظاهرين أقدموا على إغلاق بعض الطرق الرئيسية".
يذكر أن مدينة عطبره شهدت انطلاق شرارة الثورة في كانون الأول، 2018 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.
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