بسبب انعدام الخبز..متظاهرون يغلقون طرقاً رئيسية شمالي الخرطوم

وذكرت "روسيا اليوم"، أن "مظاهرات انطلقت، اليوم، في مدينة عطيره شمالي العاصمة السودانية الخرطوم، بسبب انعدام الخبز".

وأضافت ان "المتظاهرين أقدموا على إغلاق بعض الطرق الرئيسية".

يذكر أن مدينة عطبره شهدت انطلاق شرارة الثورة في كانون الأول، 2018 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.

