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السيطرة على حريق الدورة جنوبي بغداد

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أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بأن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الذي اندلع في محال تجارية بمنطقة الدورة جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريق نشب داخل ستة محلات لبيع المواد الغذائية الجملة في سوق الاثوريين في الدورة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أحد منتسبي فرق الدفاع المدني أصيب أثناء عمليات الإخماد وتم نقله الى مستشفى اليرموك لتلقي العلاج فيها".

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