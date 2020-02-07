أجويرو يفوز بجائزة لاعب الشهر في البريميرليغ

2020-02-07 | 15:28
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أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة خلال شهر كانون الثاني الماضي.
ووفقًا لحساب البريميرليج، فإن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة، بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع آخر في 3 مباريات على مدار الشهر المنصرم.
وتخطى أجويرو في المنافسة على جائزة هذا الشهر، كلًا من جوردان هندرسون وأليسون بيكر ثنائي ليفربول، وجاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا.
كما شملت قائمة المرشحين، عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد، وأيوزي بيريز مهاجم ليستر وجاك ستيفنز مدافع ساوثهامبتون، وفقاً لموقع "كورة".
وتخطى أجويرو في المنافسة على جائزة هذا الشهر، كلًا من جوردان هندرسون وأليسون بيكر ثنائي ليفربول، وجاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا.
كما شملت قائمة المرشحين، عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد، وأيوزي بيريز مهاجم ليستر وجاك ستيفنز مدافع ساوثهامبتون، وفقاً لموقع "كورة".
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