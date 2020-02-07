أجويرو يفوز بجائزة لاعب الشهر في البريميرليغ

ووفقًا لحساب البريميرليج، فإن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة، بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع آخر في 3 مباريات على مدار الشهر المنصرم.

وتخطى أجويرو في المنافسة على جائزة هذا الشهر، كلًا من جوردان هندرسون وأليسون بيكر ثنائي ليفربول، وجاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا.



كما شملت قائمة المرشحين، عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد، وأيوزي بيريز مهاجم ليستر وجاك ستيفنز مدافع ساوثهامبتون، وفقاً لموقع "كورة".