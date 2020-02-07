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أجويرو يفوز بجائزة لاعب الشهر في البريميرليغ

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2020-02-07 | 15:28

أجويرو يفوز بجائزة لاعب الشهر في البريميرليغ

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أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة خلال شهر كانون الثاني الماضي.
ووفقًا لحساب البريميرليج، فإن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، هو من حصد الجائزة، بعد أن نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع آخر في 3 مباريات على مدار الشهر المنصرم.

وتخطى أجويرو في المنافسة على جائزة هذا الشهر، كلًا من جوردان هندرسون وأليسون بيكر ثنائي ، وجاك جريليش لاعب وسط أستون فيلا.


كما شملت قائمة المرشحين، عبد الله دوكوري لاعب وسط واتفورد، وأيوزي بيريز مهاجم ليستر وجاك ستيفنز مدافع ساوثهامبتون، وفقاً لموقع "كورة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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