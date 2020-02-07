بالصور.. متظاهرون يتجمعون تحت مجسرات ثورة العشرين بالنجف

وقال ناشطون في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات من المتظاهرين تجمعوا، عصر اليوم، تحت مجسرات ثورة العشرين وسط محافظة النجف لجعلها بديلة عن ساحة الصدرين".
واستدركوا، أن "هنالك محاولات من المعتصمين للتوجه إلى ساحه الصدرين مشياً على الأقدام".
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