بالصور.. إخماد حريق شاحنة الوقود في بغداد

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أفاد مصدر في الشرطة، الجمعة، بإخماد الحريق الذي اندلع داخل شاحنة محملة بالوقود في حي الجهاد غربي بغداد، دون وقوع خسائر بشرية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "12 فرقة من الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي اندلع، ظهر اليوم، داخل شاحنة محملة بوقود الگاز في منطقة حي الجهاد قرب كلية الامن القومي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية".
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