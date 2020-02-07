سخر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، الجمعة، من تصريحات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً تنامي العلاقات التجارية بين الدولتين رغم الخطاب العلني الذي تعتمده حكومة أنقرة.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نتنياهو قوله، أثناء تجمع انتخابي لحزبه "الليكود" في مدينة رعنانا، إنه على ما يبدو "آخر إسرائيلي لا يسافر إلى تركيا".
وتطرق نتنياهو، إلى التصريحات المتكررة التي قارنه فيها الرئيس التركي بالزعيم النازي أدولف هتلر، مؤكداً : "كان يسميني بهتلر سابقا كل ثلاث ساعات، والآن يفعل ذلك كل ست ساعات، غير أن التجارة (بين إسرائيل وتركيا) تتنامى".
وتطرق نتنياهو، إلى التصريحات المتكررة التي قارنه فيها الرئيس التركي بالزعيم النازي أدولف هتلر، مؤكداً : "كان يسميني بهتلر سابقا كل ثلاث ساعات، والآن يفعل ذلك كل ست ساعات، غير أن التجارة (بين إسرائيل وتركيا) تتنامى".
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يسخر من أردوغان: يسميني بهتلر يومياً لكن التجارة بين تركيا وإسرائيل تتنامى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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