نتنياهو يسخر من أردوغان: يسميني بهتلر يومياً لكن التجارة بين تركيا وإسرائيل تتنامى

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نتنياهو قوله، أثناء تجمع انتخابي لحزبه "الليكود" في مدينة رعنانا، إنه على ما يبدو "آخر إسرائيلي لا يسافر إلى تركيا".

وتطرق نتنياهو، إلى التصريحات المتكررة التي قارنه فيها الرئيس التركي بالزعيم النازي أدولف هتلر، مؤكداً : "كان يسميني بهتلر سابقا كل ثلاث ساعات، والآن يفعل ذلك كل ست ساعات، غير أن التجارة (بين إسرائيل وتركيا) تتنامى".

