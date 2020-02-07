الإمارات وإسبانيا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي

بحثت دولتا الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا، الجمعة، تعزيز التعاون الدفاعي والعلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، الوكيل المساعد للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع الإماراتية، مع أنخل أوليفارس وزير الدولة الإسباني لشؤون الدفاع.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الدفاع الإسبانية بحضور كبار الضباط من الجانبين وأعضاء سفارة الإمارات في مدريد، بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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كما التقى اللواء البلوشي، مع الأدميرال بحري سانتياجو جونزاليس غوميز، المدير العام للمعدات والتسليح بوزارة الدفاع الإسبانية، حيث تم استعراض أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وبخاصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وشارك وفد من وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، في الاجتماع الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية مع وزارة الدفاع الإسبانية.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية بحضور وفد من قطاع الصناعات الدفاعية يضم مجلس التوازن الاقتصادي ومجلس الإمارات للشركات الدفاعية وممثلي عدد من الشركات الإماراتية والشركات الإسبانية.

كما ناقش الاجتماع مشاركة كل من الشركات الدفاعية الإماراتية والإسبانية في المعارض الدفاعية التي تقام في كلا البلدين، وإيجاد فرص الشراكة بينهما.

وتسعى وزارة الدفاع الإماراتية لدعم قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية عالميا، والترويج للقدرات الدفاعية الإماراتية، مما يساهم في دعم وتعزيز التنوع الاقتصادي.