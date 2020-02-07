الإمارات تشارك باجتماع "البرلماني العربي" الطارئ لدعم فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي مشاركته في أعمال المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي حول "دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة" الذي سيعقد، السبت، في العاصمة الأردنية عمان.

وقال صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، الذي يرأس الوفد، إن "المجلس حريص على المشاركة في الفعاليات البرلمانية العربية، بما يحقق رؤية دولة الإمارات ونهجها في تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك، لدعم القضايا العربية وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار".

وأضاف أن "القضية الفلسطينية تعد القضية المركزية الأولى وتحظى باهتمام دولة الإمارات منذ تأسيسها، ويتواصل هذا النهج في ظل القيادة الرشيدة".

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي كلا من: أحمد عبدالله محمد الشحي، وعبيد خلفان عبيد السلامي، وناصر محمد حميد اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، والدكتور عمر عبدالرحمن الأمين العام للمجلس.

المؤتمر جاء بناء على دعوة وجهها الاتحاد البرلماني العربي لعقد مؤتمر طارئ لرؤساء البرلمانات العربية، وسط مشاركة عربية واسعة النطاق على مستوى رؤساء برلمانات كل من مصر والسعودية والأردن والإمارات والبحرين وتونس وسوريا والصومال والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان وليبيا واليمن.