إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات اندلعت، الجمعة، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

المواجهات وقعت في قرية بلعين قرب رام الله وسط الضفة الغربية وقرى كفر قدوم وعزون وقفين ومدينة أريحا.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من أسبوع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين الرافضين لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وخطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 31 فلسطينيا أصيبوا في المواجهات التي اندلعت في قرية كفر قدوم قرب مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن 3 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما باقي الإصابات نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال.

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كما أشار الهلال الأحمر إلى إصابة فلسطينيين اثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية عزون، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد شهود عيان لـ"العين الإخبارية" أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ووابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين الذين ردوا برشق هذه القوات بالحجارة.

وفي قرية بلعين قرب مدينة رام الله، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية.

ومع انتهاء صلاة الجمعة، انطلقت مسيرة من وسط القرية باتجاه جدار الفصل العنصري الإسرائيلي؛ حيث هاجمت قوات الاحتلال المسيرة.

كذلك اندلعت مواجهات عنيفة في قرية قفين، شمال مدينة طولكرم، حيث أفادت مصادر محلية بإصابة شاب فلسطيني بالرصاص ووصفت حالته بالخطيرة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات في المدخل الجنوبي لمدينة أريحا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين خلال المواجهات.