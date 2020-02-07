اخبار العالم

مقتل 15 حوثيا في تعز والجيش اليمني يتقدم في الجوف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله -  قتل 15 عنصرا حوثيا، الجمعة، في محافظة تعز، وسط انتصارات يحققها الجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف العربي على الأرض في محافظة الجوف، شمال البلاد.

وقال مصدر عسكري إن القوات اليمنية المشتركة، شنت قصفا مدفعيا استهدف تجمعا لمليشيا الحوثي في جبهة "البرح" غرب تعز، ما أسفر عن مقتل 15 عنصرا حوثيا وتدمير آليات عسكرية مختلفة.

وفي الجوف، شنت قوات الجيش اليمني، هجوماً على مواقع مليشيات الحوثي في جبهة "الجرشب مجزر"، بإسناد جوي من مقاتلات التحالف.

وتمكنت قوات الجيش من تحرير عدد من المواقع أهمها "الحمراء المقطوعة"، والتلال الشرقية للمحزمات.

Advertisements

وشنت مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات استهدفت تجمعات حوثية في جبهات الغيل وحام، شمال الجوف.

ومنذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد عدة جبهات يمنية معارك عنيفة، جراء تصعيد المليشيا الحوثية، ومحاولات التسلل إلى مواقع القوات الحكومية.  

ونددت الأمم المتحدة بالتصعيد الحوثي، مؤكدة أنه يقوض عملية السلام التي يقودها المجتمع الدولي في اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 15 حوثيا في تعز والجيش اليمني يتقدم في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا