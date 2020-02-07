نائب تركي: نظام أردوغان فشل في مواجهة الكوارث

اتهم نائب برلماني تركي معارض، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بالفشل في التعامل مع الكوارث التي شهدتها البلاد مؤخرا، ومنها زلزال "ألازيغ"، والانهيارات الثلجية، وحادث الطائرة.

وقال بهيج جليك النائب عن حزب "الخير" المعارض، في تصريحات صحفية أدلى بها وفق صحيفة "يني جاغ":"نحن الآن بصدد نظام فشل فشلا ذريعا في التعامل مع الكوارث التي تعرضت لها البلاد مؤخرا".

وتابع: "هذا ما اتضح من خلال تعامله مع زلزال ألازيغ، والانهيارات الثلجية، وحادث الطائرة الذي وقع قبل أيام".

وأشار إلى أن الفشل ذاته شاهدناه في تعامل النظام مع مقتل جنودنا في سوريا، الجنود الذين زج بهم في حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل.

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وأضاف أن هذه الكوارث أثبتت ضعف النظام، موضحا أن الأزمات تتوالى على البلاد، وليس لدى الحكومة عقلية تمكنها من تخطيها والخروج منها بأقل الخسائر.

وشدد على أن "الفساد والوهن نخر الهيكل الإداري للدولة، لا سيما المؤسسات المعنية بشؤون الكوارث والأزمات، وما أكثرها هذه الأيام لقد فشل الجميع بلا استثناء".

وشهدت تركيا خلال الآونة الأخيرة سلسلة من الكوارث بدأت بزلزال ضرب ولاية "ألازيغ" في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، ثم انهيارات ثلجية وقعت بولاية "وان"، ومؤخرا حادث تحطم طائرة أثناء هبوطها بمطار "صبيحة غوكشن" بإسطنبول، وأسفرت جميعها عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

يذكر أن حزب العدالة والتنمية، بزعامة الرئيس التركي، يشهد منذ فترة حالة من التخبط والارتباك السياسي على خلفية الانشقاقات المتتالية التي تضرب صفوفه بين الحين والآخر، في أعقاب الخسارة الكبيرة التي مني بها أمام المعارضة في الانتخابات المحلية الأخيرة، والتي فقد فيها العديد من البلديات الكبرى، على رأسها بلديتا العاصمة أنقرة وإسطنبول، ما أثر على أداء المؤسسات الحكومية وأدى إلى فشلها في مواجهة تلك الكوارث.

ومن أبرز الانشقاقات عن حزب أردوغان استقالة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، في 13 سبتمبر/أيلول الماضي، الماضي، قائلا إن "الحزب لم يعد قادرا على حل مشاكل تركيا ولم يعد مسموحا بالحوار الداخلي فيه".