شكرا لقرائتكم نائب يمني: وزير داخلية الحوثي يشرف على تعذيب السجناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد عضو البرلمان اليمني، أحمد سيف حاشد، أن وزير الداخلية في حكومة الانقلابيين، عبدالكريم الحوثي، يشرف على عمليات التعذيب للسجناء.

وقال حاشد، في مقال نشره عبر تطبيق "تلغرام"، إن السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين تكتظ بالسجناء، كما هناك تعمّد لوضع المصابين بالإيدز مع آخرين غير مصابين.

وتابع: "السجون مملوءة بأكثر من ضعف عدد الحد الأعلى المقرر لها"، مؤكداً: "السجناء يعانون من الجوع وعدم وجود فراش مناسب".

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كما لفت حاشد إلى أن عبدالكريم الحوثي يسعى لنزع حصانته البرلمانية بتهم كيدية ساقها إلى رئيس حكومة الانقلاب، عبدالعزيز بن حبتور.

إلى ذلك أضاف: "الميليشيات الحوثية كبلت أيدي مجلس النواب وأرهبت لجانه، وفي مقدمتها لجنة الحقوق والحريات".

عبدالكريم الحوثي

يشار إلى أن الانقلابيين يحتجزون في سجونهم الآلاف من اليمنيين المناوئين لهم، ويمارسون بحقهم أبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، ويمنعون الزيارات عنهم.

وتمنع الميليشيات إدخال الطعام والدواء لهم، مما يؤدي إلى تفشي الأمراض والأوبئة في أوساطهم، في حين تفاجأت بعض الأسر بخروج أبنائها جثثاً هامدة، والبعض الآخر مشلولاً جراء عمليات التعذيب.