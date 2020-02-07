سخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن نتنياهو قوله إنه بالرغم من الخطاب العلني الذي يعتمده أردوغان، إلا أن العلاقات التجارية بين "أنقرة وتل أبيب متنامية للغاية".
وأضاف نتنياهو، أثناء تجمع انتخابي لحزبه "الليكود" في مدينة رعنانا الأربعاء الماضي، أنه على ما يبدو "الإسرائيلي الوحيد الذي لم يسافر إلى تركيا".
وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تصريحات أردوغان التي قارنه فيها بالزعيم النازي أدولف هتلر، حيث قال: "كان يسميني بهتلر سابقاً كل ثلاث ساعات، والآن يفعل ذلك كل ست ساعات، غير أن التجارة بين إسرائيل وتركيا تتنامى الحمد لله".
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يقصف جبهة أردوغان: يصفني بـ «هتلر» يومياً لكن علاقاتنا التجارية متنامية جداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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