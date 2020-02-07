سانا: الجيش السوري حرر قريتَي زيتان وبرنة ويلاحق الإرهابيين بريف حلب الجنوبي

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا" أنّ "وحدات ​الجيش السوري​ حرّرت قرية زيتان ب​ريف حلب الجنوبي​، وتتابع عمليّاتها ضدّ التنظيمات الإرهابية على مشارف الطريق الدولي حلب- حماة"، مبيّنةً أنّ "وحدات من الجيش حرّرت أيضًا قرية برنة وتلاحق فلول الإرهابيّين باتجاه ​بلدة العيس​ في ريف حلب الجنوبي".

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