السلطات الإسرائيلية تنشر قوات إضافية للمرة الثانية بعد صفقة القرن

أعلن الجيش الإسرائيلي عن إرساله قوات قتالية إضافية إلى الضفة الغربية، على خلفية التصعيد الأمني الذي تمر به الأراضي الفلسطينية بعد إعلان واشنطن خطتها للسلام في الشرق الأوسط"، مؤكدا، في بيان، أنه قرر نشر كتيبة إضافية في المنطقة بعد "تقييم الأوضاع المستمر".
وأشار الى أن "هذا القرار جاء في أعقاب ثلاث عمليات استهدفت القوات الإسرائيلية في الضفة والقدس أمس، وسط التصعيد الملحوظ من حدة التوتر والعنف، بما يشمل اشتباكات في مدينة جنين أودت بأرواح ثلاثة فلسطينيين، ومواجهات في أماكن أخرى من الضفة، بالتزامن مع القصف المتواصل من قطاع غزة".
ويعد ذلك الدفعة الثانية من التعزيزات العسكرية التي ترسلها إسرائيل إلى الضفة الغربية منذ نشر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 28 أيار الماضي خطتها للسلام المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، والتي يرفضها الجانب الفلسطيني قطعيا.
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