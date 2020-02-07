التحالف العربي يعلن عن مقتل 3 صيادين مصريين بلغم في البحر الأحمر

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، تركي المالكي، أن "قوات التحالف البحرية نفذت عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية في البحر الأحمر، نتيجة انفجار لغم بحري"، مشيرا الى أن "قارب الصيد كان على متنه 6 صيادين من الجنسية المصرية، تم إنقاذ 3 منهم، واستشهاد 3 آخرين نتيجة انفجار اللغم البحري".
وشدد المالكي على أن "استمرار الحوثيين في نشر وزراعة الألغام البحرية، يمثل تهديدا حقيقيا لحركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".
وأكد على "استمرار جهود التحالف في تحييد التهديدات البحرية وخطر الألغام البحرية، حيث بلغ مجموع ما تم اكتشافه وتدميره من الألغام 137 لغما بحريا قام الحوثييون بزراعتها ونشرها عشوائيا بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".
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