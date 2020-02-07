السيستاني يدعو القوى الأمنية إلى حماية المتظاهرين السلميين

ندد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، بالعنف" الذي أودى بحياة محتجين في مدينة النجف، بجنوب البلاد"، مشيرا الى أن "أي حكومة عراقية جديدة يجب أن تحظى بثقة الشعب ومساندته".
ودعا السيستاني "قوات الأمن العراقية، إلى حماية المحتجين السلميين، من المزيد من الهجمات التي تقوم بها جماعات مسلحة".
وذكّر السيستاني، أنه " في خطبة سابقة تم تحديد الرؤية لتجاوز الأزمة السياسية الراهنة، وأوضحنا أن الحكومة الجديدة، التي تحل محل الحكومة المستقيلة، يجب أن تكون جديرة بثقة الشعب، وقادرة على تهدئة الأوضاع".
وأكد على أنه "لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والإخلال بالنظام العام، فهي التي يجب أن تتحمل مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين".
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