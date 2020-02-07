وعكة صحية تغيب الرئيس التونسي قيس سعيد عن قمة أديس أبابا

تعرض الرئيس التونسي قيس سعيد لوعكة صحية نتيجة التهاب حاد في الحنجرة، ما سيمنعه من حضور قمة أديس أبابا، حيث تعين عليه ملازمة الراحة التامة مدة أربعة أيام، ابتداء من اليوم.
وحسبما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية التونسية، فإن سعيد، كلف الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية السيد صبري باش طبجي، بتمثيله في القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي ستنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، يومي 9 و 10 شباط الحالي.
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