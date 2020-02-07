وعكة صحية تغيب الرئيس التونسي قيس سعيد عن قمة أديس أبابا

تعرض الرئيس التونسي ​قيس سعيد​ لوعكة صحية نتيجة التهاب حاد في الحنجرة، ما سيمنعه من حضور قمة ​أديس أبابا​، حيث تعين عليه ملازمة الراحة التامة مدة أربعة أيام، ابتداء من اليوم.

وحسبما جاء في بلاغ ​رئاسة الجمهورية​ التونسية، فإن سعيد، كلف الوزير المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية السيد صبري باش طبجي، بتمثيله في القمة العادية الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي، التي ستنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، يومي 9 و 10 شباط الحالي.