الأمن الأردني يلقي القبض على شخص يرتدي علم إسرائيل

اعتقلت ​الشرطة​ ​الأردن​ية، يوم أمس، شخصا ارتدى العلم الإسرائيلي ودخل إلى مركز تجاري في محافظة إربد، بعد أن طرده العاملين في قسم أمن وقائي إربد، ومنعوه من الدخول إلى المركز التجاري.

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