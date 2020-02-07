الأمن الأردني يلقي القبض على شخص يرتدي علم إسرائيل

اعتقلت الشرطة الأردنية، يوم أمس، شخصا ارتدى العلم الإسرائيلي ودخل إلى مركز تجاري في محافظة إربد، بعد أن طرده العاملين في قسم أمن وقائي إربد، ومنعوه من الدخول إلى المركز التجاري.
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