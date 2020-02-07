الخارجية المصرية تطالب بملاحقة دول تهدف لمد الصراع في ليبيا وسوريا

لفت مساعد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اجتماع موسع لسفراء كافة الدول الأوروبية في القاهرة، بهدف استعراض رؤية مصر للموقف الراهن للأوضاع في ليبيا وسوريا، الى أنه "يجب أن يتم تكاتف الجهود الدولية لوقف الدور السلبي والتخريبي الذي تلعبه بعض الدول الإقليمية بهدف مد الصراع في ليبيا وسوريا، وهو ما يؤدى لاستمرار معاناة الشعبين، فضلا عن زعزعة مجمل الاستقرار في المنطقة".
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد استضافت، الاجتماع الموسع للسفراء في القاهرة برئاسة بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، لبحث الأوضاع في المنطقة.
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