السلطات الصينية تبدأ إجراء فحوص طبية لـ12 مليون شخص في ووهان

ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن "​السلطات الصينية​ بدأت إجراء فحوصات طبية لـ12 مليون شخص، هم سكان مدينة ووهان، التي تعتبر بؤرة انتشار فيروس "كورونا"، للتأكد من عدم وجود أعراض لديهم للإصابة بالفيروس"، لافتةً الى أن "عمليات الفحص بدأت صباح أمس الخميس، ومن المقرر أن تشمل جميع سكان المدينة في بيوتهم".

وكانت قد عزلت السلطات الصينية مدينة ووهان منذ أسبوعين عن باقي المدن، في إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس "كورونا".

هذا وأعلنت السلطات الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في البلاد إلى 618 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 30 ألف شخص.