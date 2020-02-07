RT: خروج مظاهرات غاضبة في السودان رفضا للقاء البرهان مع نتانياهو

أفاد قناة "روسيا اليوم"، بـ"خروج ​مظاهرات​ في العاصمة ​الخرطوم​، عقب انتهاء صلاة الجمعة تنديدا بالتطبيع مع ​إسرائيل​"، مشيرة الى أنه "قد تظاهر عشرات المواطنين في مناطق متفرقة من العاصمة، رافضين للتطبيع مع إسرائيل".

وأكدت القناة أن "هذه المظاهرات تأتي على خلفية لقاء رئيس مجلس السيادة الانتقالي ​عبد الفتاح البرهان​ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في ​أوغندا​ الاثنين الماضي".

من جهته كان قد أوضح البرهان أن "لقاءه مع نتانياهو جاء انطلاقا من موقع مسؤوليته وأهمية حفظ الأمن، وتحقيق مصالح السودان"، في حين اعتبره آخرون بأنه "تلطيخ لسمعة البلاد وطعنة للقضية الفلسطينية".