الجيش التركي يرسل قوات خاصة و150 آلية عسكرية إلى إدلب

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأن "قافلة تعزيزات تركية مكونة من نحو 150 عربة عسكرية تضم قوات "كوماندوز" وأسلحة وعتادا، وصلت إلى قضاء ريحانلي التابع لولاية هطاي جنوبي ​تركيا​، ثم انطلقت من ريحانلي باتجاه نقاط المراقبة التركية في ​الأراضي السورية​، وعددها 12 نقطة، وسط إجراءات أمنية مشددة".

ونقلت "الأناضول" عن مصدر أمني تركي قوله إن "​القوات المسلحة التركية​ في إدلب مستعدة لأداء كافة المهام التي ستكلف بها، وفعل كل ما يلزم في حال تلقيها الأوامر".

وكان مصدر أمني تركي، قد صرح لوكالة "رويترز"، أن "تركيا ليست لديها خططا لسحب قواتها من مراكز المراقبة في إدلب، رغم أن ثلاثة من هذه المواقع موجودة في مناطق تسيطر عليها ​الحكومة السورية​ الآن"، مؤكدا أنه "لا توجد مشاكل مع العسكريين الأتراك في ​سراقب​"، ومشيرا إلى أن "كل مركز مراقبة في إدلب مجهز للدفاع".