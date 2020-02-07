عريقات: كوشنر يتبنى المستوطنات والإملاءات والتضليل ويقف خلف نتانياهو

لفت أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" صائب عريقات، ردًّا على تصريحات مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير، حول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى أن "الذي يطرح مشاريع وخططا للضم وشرعنة الاحتلال والاستيطان هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف والتطرف".
وأكد عريقات أن "عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن الخطة الحقيقية للسلام، مستندا إلى القانون الدولي والمرجعيات المحددة، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، مؤيدا من المجتمع الدولي بشكل كامل"، مشدّدًا على أن "كوشنر يتبنى المستوطنات والإملاءات والتضليل، ويقف خلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومجلس المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية".
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