عريقات: كوشنر يتبنى المستوطنات والإملاءات والتضليل ويقف خلف نتانياهو

لفت أمين سر اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" ​صائب عريقات​، ردًّا على تصريحات مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير، حول الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، إلى أن "الذي يطرح مشاريع وخططا للضم وشرعنة الاحتلال و​الاستيطان​ هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف و​التطرف​".

وأكد عريقات أن "عباس يحمل معه إلى ​مجلس الأمن​ الخطة الحقيقية للسلام، مستندا إلى القانون الدولي والمرجعيات المحددة، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، مؤيدا من ​المجتمع الدولي​ بشكل كامل"، مشدّدًا على أن "كوشنر يتبنى المستوطنات والإملاءات والتضليل، ويقف خلف رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ ومجلس المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية".