واعظي: نرفض التفاوض مع أميركا من دون شروط مسبقة

أعلن المتحدث باسم الرئيس ال​إيران​ي ​حسن روحاني​، ​محمود واعظي​، أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ تطلب التفاوض من دون شروط مسبقة، لكننا نرفض"​​​، مشيرا الى أن "لا علاقة للولايات المتحدة والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بأي دولة تتعامل معها إيران تجاريا، فالولايات المتحدة تريد عرقلة علاقة إيران بالدول الأخرى، وهناك 400 شخص في ​وزارة الخزانة الأميركية​ يعملون على ملف قطع العلاقات المصرفية والاقتصادية بين إيران والدول الأخرى".

ولفت واعظي، خلال اجتماعه مع المجلس الإداري لمدينة غلستان بشمال شرقي البلاد، إلى أن "خلال الـ7 أسابيع الماضية، فرضت الولايات المتحدة الكثير من العقوبات، لكنها لم تؤثر على السوق وسعر السلع، ورغم ذلك نقوم بعمل صعب للغاية لبيع نفطنا وتنفيذ خدماتنا المصرفية".