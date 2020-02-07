أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت يأنه تحسباً لتداعيات المنخفض الجوي الذي حط رحاله في لبنان، والذي من المتوقع أن يحمل معه اضافة الى الأمطار والعواصف الرعدية، رياح قوية من المتوقع أن تصل سرعتها الى 90 كم/س تؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود 5 أمتار، على المواطنين توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من الكورنيش البحري بسبب ارتفاع علو الموج وحرصاً على سلامتهم .
وأشارت إلى أن الأجهزة المعنية في بلدية بيروت و فوجي الإطفاء والحرس كلّ حسب اختصاصه هم في حالة تأهب لمواجهات أي تداعيات قد تحصل جراء العاصفة المرتقبة .
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بيروت: لتوخي الحيطة والحذر تحسّباً لتداعيات العاصفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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