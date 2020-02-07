بلدية بيروت: لتوخي الحيطة والحذر تحسّباً لتداعيات العاصفة

أفادت دائرة العلاقات العامة في ​بلدية بيروت​ يأنه تحسباً لتداعيات المنخفض الجوي الذي حط رحاله في لبنان، والذي من المتوقع أن يحمل معه اضافة الى ​الأمطار​ والعواصف الرعدية، رياح قوية من المتوقع أن تصل سرعتها الى 90 كم/س تؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود 5 أمتار، على المواطنين توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من الكورنيش البحري بسبب ارتفاع علو الموج وحرصاً على سلامتهم .

وأشارت إلى أن الأجهزة المعنية في بلدية بيروت و فوجي الإطفاء والحرس كلّ حسب اختصاصه هم في حالة تأهب لمواجهات أي تداعيات قد تحصل جراء العاصفة المرتقبة .