زاسبكين: لإفشال تغيير الأسس الشاملة العادلة للنزاع العربي- الإسرائيلي

دعا السفير الروسي في ​لبنان​ ​ألكسندر زاسبكين​ إلى "إفشال تغيير الأسس الشاملة العادلة للنزاع العربي- الإسرائيلي، وتأمين العودة لعمليّة السلام الحقيقيّة". كما دعا في كلمة له خلال لقاء سياسي ينظّمه "لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية"، إلى "استكمال مهمّة ​مكافحة الإرهاب​ في المنطقة، وإيجاد الحلول السلميّة للنزاعات في الدول"، مؤكّدًا أنّ "​القضية الفلسطينية​ هي قضيّة مركزيّة، ويجب أن تتشجّع القوى الوطنيّة على التلاحم حولها". وشدّد على أنّ "نهضة الوحدة الوطنية على المستوى الإقليمي حاجة ملحّة، لإنهاء حالة التشتّت واليأس، وفتح أفق لتحقيق تطلّعات الشعب العربي الفلسطيني".

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