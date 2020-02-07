مجهولون أقدموا على تمزيق إطارات سيارة رئيس بلدية بلاط السابق أندريه القصيفي

أقدم مجهولون في بلدة بلاط ​قضاء جبيل​، بعد منتصف ليل الخميس- الجمعة، على تمزيق إطارات سيارة رئيس ​بلدية بلاط​ السابق وعضو المجلس البلدي الحالي أندريه القصيفي وتكسيرها، وهي من نوع "مرسيدس 230s"، وألحقوا بها أضرارًا فادحة.

وقد ادّعى القصيفي على مجهولين أمام مخفر جبيل. وقد تلقّى القصيفي اتصالات من رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة الّذين ندّدوا بالحادث، كما من ​نقيب المحررين​ ​جوزيف القصيفي​ الّذي دان الحادث، داعيًا السلطات الأمنية المختصّة إلى كشف النقاب عن الفاعلين وسوقهم أمام ​القضاء​ المختص، تداركًا لأي مضاعفات سلبيّة.