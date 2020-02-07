حتي عرض مع سفراء فرنسا والمانيا والاتحاد الاوروبي موقف لبنان من صفقة القرن

عرض وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​ مع سفراء فرنسا ​برونو فوشيه​، المانيا جورج بيرغلن، والاتحاد الاوروبي ​رالف طراف​ "دور لبنان في عملية السلام في ​الشرق الاوسط​ كلاعب محوري وموقفه من "صفقه القرن"، مشددا على "ثوابت لبنان كمعني اول بأي تسوية".

وبحث مع زواره في "السبل اللازمة لمساعدة لبنان للخروج من الازمة الاقتصادية"

والتقى وزير الخارجية سفراء سويسرا مونيكا كيرغوز، بولونيا برزيميسلو نييسيولوفسكي، كندا ​ايمانويل لامورو​، وارمينيا فاهاين آتابركيان.

واستقبل الوزير حتي قنصل بنما عايدة جعفر.