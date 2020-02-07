تابع وزير الثقافة عباس مرتضى موضوع الأبنية التراثية المتصدعة وخطرها على السلامة العامة، وذلك تماشيا مع سياسة الوزارة لحماية ارث لبنان الثقافي.
وفي هذا الإطار واستكمالا للتنسيق القائم بين وزارتي الثقافة والداخلية والبلديات في ملف "حماية المواقع والأبنية التراثية"، تمنى الوزير مرتضى، في كتاب الى وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، الإيعاز الى المحافظين ورؤساء البلديات والجهات المعنية والمختصة المبادرة الى:
- إجراء الكشف على الأبنية المتصدعة والتي تشكل خطرا على السلامة العامة، وإلزام مالكيها تدعيمها وصيانتها وفقاً للأصول الفنية المعتمدة وبالتنسيق المسبق مع المديرية العامة للآثار.
- عدم إعطاء أي تصريح بالهدم للأبنية القديمة، أو الترخيص بإضافة أي إنشاءات على هذه العقارات قبل الحصول على موافقة المديرية العامة للآثار وفقا للأنظمة المرعية الإجراء.
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير مرتضى تابع موضوع الأبنية التراثية المتصدعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.