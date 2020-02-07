نقابة موزعي الغاز تمنت على وزير الطاقة إعادة النظر بجدول تركيب الأسعار

لفتت نقابة موزعي ​الغاز​ بالمفرق والجملة ومتفرعاتها في ​لبنان​ إلى أنّ "وفدًا من النقابة زار وزير الطاقة والمياه ​ريمون غجر​، في حضور المديرة العامة أرور فغالي والمستشار داني سماحة".

وأوضحت في بيان، أنّ الوفد هنّأ غجر بمنصبه، وعرض معه لشؤون وشجون النقابة ولا سيما الأزمة الّتي ألمّت بالبلد والمشاكل الّتي تعترض القطاع بشكل عام. وتمّ البحث في الصيغة المتّبعة مع "​مصرف لبنان​" والقيمة الّتي يتحمّلها العاملون في القطاع منذ بداية الأزمة حتّى اليوم"، مبيّنًا أنّ "الوفد أكّد أنّنا لم نعد نستطيع تحمّل هذه الأعباء والخسارة الّتي أثّرت بشكل كبير على توزيع مادّة الغاز في السوق بالكميّة المطلوبة والسعر الرسمي المحدّد من قبل ​وزارة الطاقة والمياه​، ولا يمكن مخالفته ويخضع لمراقبة ​حماية المستهلك​".

وذكرت النقابة أنّ "الوفد تمنّى على غجر إعادة النظر بجدول تركيب السعر ولضمان ما يراه مناسبًا لاستمرارالعمل في هذا القطاع، وتأمين هذه المادّة الحيويّة والضروريّة ولا سيما في موسم البرد، لتصل إلى المواطن والمستهلكين ولضمان عدم تكرار الوقوع في أزمة توزيع كما حصل منذ بدايه العام". وثمّنت "تفهّم غجر"، وسلّمه الوفد كتابًا بالمطالب.