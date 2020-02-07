ركّز النائب السابق كاظم الخير على أنّ "بمناسبة انعقاد جلسة في السراي الحكومي مُخصّصة لمناقشة مشروع معمل دير عمار 2، نذكّر بأنّ المشروع لن يمرّ إلّا بالشروط البيئيّة الّتي تحفظ البيئة في المناطق المجاورة للمعمل".
ولفت في تصريح إلى "أنّنا قد وقفنا سابقًا بوجه هذه المشاريع المشبوهة الّتي تظهر فساد الطبقة السياسيّة، الّتي لزّمت دون مراعاة المعايير البيئيّة ومعايير الشفافيّة وبالتراضي ولمصلحة مافيات الـ"فيول أويل"، علمًا أنّ الغاز أقل كلفة على الدولة وأكثر حماية للبيئة، لن نسمح بمرور هذه المشاريع المشبوهة اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر الخير: مشروع معمل دير عمار 2 لن يمر إلا بالشروط البيئية التي تحفظ البيئة بالمناطق المجاورة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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